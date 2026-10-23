Посол Украины заявил, что Молдавия не сообщала об инциденте с пограничниками
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Посол Украины в Молдавии Паун Роговей признался, что узнал из СМИ об инциденте с украинскими пограничниками, которые оказались на молдавской территории во время преследования мужчины, пытавшегося пересечь Днестр. Официальных уведомлений от Кишинёва диппредставительство не получало. Об этом Роговей рассказал в эфире телеканала Vocea Basarabiei.
По словам посла, украинская дипмиссия не участвовала в освобождении пограничников. Их передача Киеву проходила напрямую между компетентными ведомствами двух стран.
Роговей считает, что расследовать необходимо не только обстоятельства пересечения границы украинскими гражданами, но и действия самих пограничников. Окончательную правовую оценку произошедшему должны дать уполномоченные органы.
Отдельно дипломат затронул судьбу украинца, который после пересечения Днестра попросил убежища в Молдавии. Если местные власти откажут ему в защите, мужчину могут вернуть на Украину в соответствии с установленными процедурами.
Посол напомнил, что во время военного положения выезд с Украины для мужчин младше 60 лет ограничен законом. При этом само по себе достижение этого возраста не означает автоматического запрета на пересечение границы: законодательство предусматривает исключения.
Инциденты произошли 15 и 17 октября. Украинские пограничники оказались на молдавском берегу Днестра во время преследования граждан, пытавшихся попасть в соседнюю страну. Участников происшествий передали украинской стороне, расследования продолжаются.
Ранее Life.ru сообщал, что украинский психотерапевт Алексей Коваль попросил убежища в Молдавии после попытки переплыть Днестр. По словам мужчины, украинские пограничники преследовали его на моторной лодке и применили силу. На помощь пришли местные жители, а самого Коваля госпитализировали с сотрясением мозга.