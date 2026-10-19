Молдавия выразила протест Украине из-за вторжения пограничников на её территорию

Попытка украинских пограничников задержать мужчину, переплывавшего Днестр, привела к дипломатическому протесту со стороны Молдавии. Сотрудники украинской службы на моторной лодке оказались на территории соседнего государства, где их задержала местная полиция. Кишинёв расценил произошедшее как серьёзное нарушение границы.

О направлении ноты протеста сообщил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп в эфире Radio Moldova. Он также осудил действия пограничников в отношении мужчины, которого они преследовали.

Инцидент произошёл 15 октября возле молдавского села Холошница. По словам очевидцев, двое украинских пограничников догнали пытавшегося переплыть реку человека и начали бить его веслом. На крики о помощи прибежали местные жители, которые вытащили мужчину из воды и вызвали полицию.

Спасённым оказался 49-летний киевлянин Алексей Коваль, работающий психотерапевтом. Он рассказал, что пытался покинуть Украину после аннулирования документов, освобождавших его от мобилизации. В результате происшествия мужчина получил сотрясение мозга и оказался в больнице молдавского города Сороки.

Карп заявил, что даже незаконное пересечение границы не оправдывает применение насилия. По его словам, украинские пограничники должны были действовать в рамках закона, а не подвергать человека опасности. Депутат также допустил, что Коваль сможет получить убежище в Молдавии, за которым уже обратился.

Тем временем двоих задержанных сотрудников вернули Украине на основании двустороннего соглашения. При этом расследование незаконного пересечения границы в Молдавии продолжается.

Украинская погранслужба представила собственное объяснение произошедшего. По её версии, лодка оказалась у молдавского берега из-за течения, мелководья и неисправности двигателя. Ведомство начало служебную проверку, в рамках которой изучаются и действия сотрудников во время преследования.

Ранее стало известно, что молдавские правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы двумя украинскими пограничниками. Как сообщал Life.ru 17 октября, сотрудники прибыли на моторной лодке к молдавскому берегу возле села Холошница. Прибывший патруль доставил нарушителей в подразделение пограничной полиции Косэуць.