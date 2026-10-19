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Опубликовано 19 октября, 19:22

Молдавия выразила протест Украине из-за вторжения пограничников на её территорию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Попытка украинских пограничников задержать мужчину, переплывавшего Днестр, привела к дипломатическому протесту со стороны Молдавии. Сотрудники украинской службы на моторной лодке оказались на территории соседнего государства, где их задержала местная полиция. Кишинёв расценил произошедшее как серьёзное нарушение границы.

О направлении ноты протеста сообщил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп в эфире Radio Moldova. Он также осудил действия пограничников в отношении мужчины, которого они преследовали.

Инцидент произошёл 15 октября возле молдавского села Холошница. По словам очевидцев, двое украинских пограничников догнали пытавшегося переплыть реку человека и начали бить его веслом. На крики о помощи прибежали местные жители, которые вытащили мужчину из воды и вызвали полицию.

Спасённым оказался 49-летний киевлянин Алексей Коваль, работающий психотерапевтом. Он рассказал, что пытался покинуть Украину после аннулирования документов, освобождавших его от мобилизации. В результате происшествия мужчина получил сотрясение мозга и оказался в больнице молдавского города Сороки.

Карп заявил, что даже незаконное пересечение границы не оправдывает применение насилия. По его словам, украинские пограничники должны были действовать в рамках закона, а не подвергать человека опасности. Депутат также допустил, что Коваль сможет получить убежище в Молдавии, за которым уже обратился.

Тем временем двоих задержанных сотрудников вернули Украине на основании двустороннего соглашения. При этом расследование незаконного пересечения границы в Молдавии продолжается.

Украинская погранслужба представила собственное объяснение произошедшего. По её версии, лодка оказалась у молдавского берега из-за течения, мелководья и неисправности двигателя. Ведомство начало служебную проверку, в рамках которой изучаются и действия сотрудников во время преследования.

Переплыл Днестр, спасаясь от пограничников: Украинский психотерапевт попросил убежища в Молдавии
Переплыл Днестр, спасаясь от пограничников: Украинский психотерапевт попросил убежища в Молдавии

Ранее стало известно, что молдавские правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы двумя украинскими пограничниками. Как сообщал Life.ru 17 октября, сотрудники прибыли на моторной лодке к молдавскому берегу возле села Холошница. Прибывший патруль доставил нарушителей в подразделение пограничной полиции Косэуць.

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Полина Никифорова
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