Били веслом и топили: Пограничники Украины вторглись в Молдавию во время погони за беглецом

Попытка двух украинских пограничников задержать гражданина Украины закончилась уголовным расследованием в Молдавии. Во время преследования они на моторной лодке пересекли государственную границу, сообщила молдавская Пограничная полиция.

Украинских пограничников задержали в Молдавии. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Аурел Русу

Инцидент произошёл 15 октября около 15:00 возле села Холосница Сорокского района. На место прибыл молдавский патруль, который доставил обоих украинских сотрудников в подразделение пограничной полиции Косэуць. Материалы передали прокуратуре. Она распорядилась начать уголовное расследование по статье 362 УК Молдавии — о незаконном пересечении государственной границы.

Очевидцы успели заснять задержанных нарушителей. По их словам, пограничники с лодки лупили веслом потенциального призывника, удиравшего вплавь по реке, и готовы были его утопить за побег из страны. На появившихся в Сети кадрах житель Молдавии кричит на пограничников с Украины, уже прибившихся на лодке к берегу, что люди из Незалежной бегут явно не от хорошей жизни. Пограничник в итоге соглашается, потом разводит руками, мол, ему плевать на это, его задача — «ловить».

Ранее украинский пленный Виктор Волощенюк рассказал российским следователям, что военкомы его страны получают премии за каждого мужчину, которого удаётся мобилизовать и отправить на фронт. По словам пленного, чем больше мужчин удаётся задержать, тем выше заработок сотрудников территориальных центров комплектования. Он утверждает, что некоторые из них смогли купить несколько домов и машин благодаря такой системе вознаграждений.