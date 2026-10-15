Украинский пленный Волощенюк: Сотрудники ТЦК получают премии за поимку людей

Украинские военкомы получают премии за каждого мужчину, которого удаётся мобилизовать и отправить на фронт. Об этом ТАСС сообщил украинский пленный Виктор Волощенюк.

По словам пленного, чем больше мужчин удаётся задержать, тем выше заработок сотрудников территориальных центров комплектования. Он утверждает, что некоторые из них смогли купить несколько домов и машин благодаря такой системе вознаграждений.

Пленный также рассказал о попытках мужчин откупиться от мобилизации. По его утверждению, за возможность избежать задержания требуют крупные суммы, однако даже уплата денег не защищает от повторного визита сотрудников ТЦК на следующий день.

Ранее в Харькове люди в форме сотрудников территориального центра комплектования среди ночи ворвались в квартиру и силой увезли находившегося без одежды мужчину. Военкомы выломали входную дверь и применили физическую силу. Мужчине даже не дали возможности одеться перед тем, как вывести из жилища. Проникновение в квартиру произошло без понятых, а повестку её жильцу не вручали.