Выломали дверь и закинули в воронок: В Харькове ТЦК силой вывезли мужчину из дома
В Харькове военкомы ночью увезли раздетого мужчину из квартиры
Обложка © Telegram/СВЕЖЕСТИ
В Харькове люди в форме сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) среди ночи ворвались в квартиру и силой увезли находившегося без одежды мужчину. Кадры предполагаемого похищения распространились в Telegram-каналах, сообщает издание «Свежести».
На опубликованной записи слышны крики и сопротивление задерживаемого. Сотрудники ТЦК выломали входную дверь и применили физическую силу. Мужчине даже не дали возможности одеться перед тем, как вывести из жилища.
В Харькове военкомы ночью увезли раздетого мужчину из квартиры. Видео © Telegram/СВЕЖЕСТИ
Сообщается, что проникновение в квартиру произошло без понятых, а повестку её жильцу не вручали. Обстоятельства ночного рейда вызвали обсуждение в социальных сетях.
Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в Хмельницкой области, где сотрудник ТЦК проник в частный дом через окно. Его действия попали на видео, которое распространилось в украинских СМИ. По данным публикации, таким образом представитель военкомата пытался обеспечить коллегам доступ в помещение для проведения мобилизации. Ещё один инцидент произошёл в Одессе, где мужчина спрятался от сотрудников ТЦК в общественном туалете.
Больше новостей о мобилизации на Украине и действиях сотрудников военкоматов — в разделе СВО на Life.ru.