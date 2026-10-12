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Опубликовано 12 октября, 21:02

Выломали дверь и закинули в воронок: В Харькове ТЦК силой вывезли мужчину из дома

В Харькове военкомы ночью увезли раздетого мужчину из квартиры

Обложка © Telegram/СВЕЖЕСТИ

Обложка © Telegram/СВЕЖЕСТИ

В Харькове люди в форме сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) среди ночи ворвались в квартиру и силой увезли находившегося без одежды мужчину. Кадры предполагаемого похищения распространились в Telegram-каналах, сообщает издание «Свежести».

На опубликованной записи слышны крики и сопротивление задерживаемого. Сотрудники ТЦК выломали входную дверь и применили физическую силу. Мужчине даже не дали возможности одеться перед тем, как вывести из жилища.

В Харькове военкомы ночью увезли раздетого мужчину из квартиры. Видео © Telegram/СВЕЖЕСТИ

Сообщается, что проникновение в квартиру произошло без понятых, а повестку её жильцу не вручали. Обстоятельства ночного рейда вызвали обсуждение в социальных сетях.

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Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в Хмельницкой области, где сотрудник ТЦК проник в частный дом через окно. Его действия попали на видео, которое распространилось в украинских СМИ. По данным публикации, таким образом представитель военкомата пытался обеспечить коллегам доступ в помещение для проведения мобилизации. Ещё один инцидент произошёл в Одессе, где мужчина спрятался от сотрудников ТЦК в общественном туалете.

Больше новостей о мобилизации на Украине и действиях сотрудников военкоматов — в разделе СВО на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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