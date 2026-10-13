Вместо выпускного — повестка? В Раде предложили обязательную службу для юношей и девушек

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила ввести на Украине обязательную военную службу для всех выпускников школ. По её мнению, юноши и девушки должны проводить в армии от одного до двух лет без исключений. Об этом парламентарий заявила в интервью украинской журналистке Юлии Забелиной.

Безуглая выступила за расширение мобилизации за счёт женского населения страны. Она считает необходимым создать специальные реестры военнообязанных, которые позволят властям учитывать представительниц различных профессий и привлекать их к службе.

«Юноши и девушки должны обязательно служить после окончания школы. Минимальный срок службы должен составлять один-два года и не предусматривать исключений», — заявила депутат.

Парламентарий убеждена, что обязательная подготовка должна распространяться на молодых украинцев независимо от пола. При этом её предложение предполагает не только постановку выпускников на воинский учёт, но и прохождение ими полноценной службы.

Ранее Безуглая уже высказывалась за мобилизацию женщин хотя бы на тыловые должности. По её оценке, расширение призыва на эту категорию населения является лишь вопросом времени.

Ранее Life.ru сообщал о призыве Безуглой мобилизовать украинцев с 18 лет. В августе 2025 года депутат раскритиковала разрешение на выезд за границу мужчинам младше 23 лет, заявив о риске массового оттока молодёжи.