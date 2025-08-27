От мала до велика: На Украине жалеют, что не отправили сразу всех мужчин на фронт

Украина должна была объявить всеобщую мобилизацию граждан с 18 лет сразу после начала специальной военной операции. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Парламентарий раскритиковала решение властей, разрешивших выезд за границу мужчинам до 22 лет, назвав его неоднозначным. Безуглая отметила, что, с одной стороны, это позволило молодёжи учиться за рубежом, но с другой — создало риск массового оттока населения из страны.

Нардеп выразила уверенность в отсутствии перспектив перемирия, заявив, что будущее Украины зависит исключительно от успехов её армии. При этом она указала на парадокс, заключающийся в том, что огромное количество молодых мужчин покидает страну, а мобилизация в Вооружённые силы проводится только с 25 лет.

«Но сложность ситуации заключается в том, что без ускорения темпа, без массовой «молодой» реформы армии и без новых смелых и продуманных контрнаступательных операций мы останемся в замкнутом круге угасания и выигрывания времени для мира, а особенно для Европы, чтобы они подготовились, пока буферную Украину Россия будет продолжать «жевать», — заключила Безуглая.