Переплыл Днестр, спасаясь от пограничников: Украинский психотерапевт попросил убежища в Молдавии

49-летний психотерапевт из Киева Алексей Коваль, которого спасли во время переправы через Днестр, попросил политического убежища в Молдавии. Ранее мужчина рассказал о преследовании со стороны украинских пограничников, после которого оказался в больнице с сотрясением мозга. Об обращении сообщили в Пограничной полиции республики, передаёт TVR Moldova.

Инцидент произошёл 15 октября неподалёку от села Холошница в Сорокском районе. Украинец пытался добраться до молдавского берега вплавь, однако за ним на моторной лодке последовали двое сотрудников пограничной службы Украины.

По словам Коваля, во время погони силовики применили к нему физическую силу. Мужчина утверждает, что пограничники пытались задержать его прямо в воде, а также угрожали ударить винтом лодки. На помощь пришли двое местных жителей, которые вытащили украинца на берег.

Причиной попытки покинуть страну стал затянувшийся конфликт с военкоматом. По рассказу психотерапевта, ранее он получил освобождение от военной службы по состоянию здоровья, однако впоследствии соответствующие документы аннулировали.

В течение восьми месяцев Коваль пытался оспорить это решение. Не добившись желаемого результата, он решил пересечь границу и отправиться к своей семье, которая уже покинула Украину.

После происшествия пострадавшего доставили в больницу города Сороки. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Между тем двое украинских пограничников во время преследования пересекли государственную границу Молдавии.

В отношении обстоятельств незаконного пересечения границы молдавская прокуратура начала уголовное расследование. У военнослужащих изъяли оружие и лодку, после чего передали их украинской стороне на основании двустороннего соглашения.

Сам Коваль решил остаться в Молдавии и обратился за убежищем. Информация о принятом властями решении по его заявлению пока не приводится.