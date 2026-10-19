Переплыл Днестр, спасаясь от пограничников: Украинский психотерапевт попросил убежища в Молдавии
TVR Moldova: Избитый при переправе через Днестр украинец попросил убежища
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49-летний психотерапевт из Киева Алексей Коваль, которого спасли во время переправы через Днестр, попросил политического убежища в Молдавии. Ранее мужчина рассказал о преследовании со стороны украинских пограничников, после которого оказался в больнице с сотрясением мозга. Об обращении сообщили в Пограничной полиции республики, передаёт TVR Moldova.
Инцидент произошёл 15 октября неподалёку от села Холошница в Сорокском районе. Украинец пытался добраться до молдавского берега вплавь, однако за ним на моторной лодке последовали двое сотрудников пограничной службы Украины.
По словам Коваля, во время погони силовики применили к нему физическую силу. Мужчина утверждает, что пограничники пытались задержать его прямо в воде, а также угрожали ударить винтом лодки. На помощь пришли двое местных жителей, которые вытащили украинца на берег.
Причиной попытки покинуть страну стал затянувшийся конфликт с военкоматом. По рассказу психотерапевта, ранее он получил освобождение от военной службы по состоянию здоровья, однако впоследствии соответствующие документы аннулировали.
В течение восьми месяцев Коваль пытался оспорить это решение. Не добившись желаемого результата, он решил пересечь границу и отправиться к своей семье, которая уже покинула Украину.
После происшествия пострадавшего доставили в больницу города Сороки. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Между тем двое украинских пограничников во время преследования пересекли государственную границу Молдавии.
В отношении обстоятельств незаконного пересечения границы молдавская прокуратура начала уголовное расследование. У военнослужащих изъяли оружие и лодку, после чего передали их украинской стороне на основании двустороннего соглашения.
Сам Коваль решил остаться в Молдавии и обратился за убежищем. Информация о принятом властями решении по его заявлению пока не приводится.
Напомним, ранее власти Молдавии передали Украине двух вооружённых пограничников, которые незаконно пересекли границу во время преследования мужчины на Днестре. Инцидент произошёл неподалёку от села Голосница. По словам очевидцев, силовики били украинца веслом, пока тот пытался добраться до молдавского берега. Местные жители вмешались и помогли ему выбраться из воды. У задержанных изъяли табельное оружие, однако прокуратура Молдавии не стала применять к ним меры пресечения. При этом расследование продолжается, а пограничников могут повторно вызвать на допросы.