В Молдавии завели дело на пытавшихся утопить уклониста пограничников Украины

Пограничная полиция Молдавии подтвердила задержание двух украинских пограничников после попытки утопить уклониста в реке Днестр. Сотрудники украинской службы на моторной лодке преследовали молодого мужчину, который пытался переплыть реку. Погоня продолжилась на молдавской территории, где местные жители вмешались в происходящее и вызвали правоохранителей.

Видео инцидента появилось в социальных сетях на странице политической партии «Демократия дома». На записи видно, как молодой украинец плывёт через реку, а за ним движется лодка с двумя пограничниками. Сотрудники украинской службы догнали мужчину уже на молдавской стороне Днестра и потребовали остановиться.

Украинские пограничники топят уклониста в Днестре. Видео © Партия «Демократия дома»

На кадрах украинские пограничники явно не понимали, за что на них вызвали полицию.

«Вы припёрлись в мою страну и топите людей тут», — пояснил участник гражданского задержания

Пограничная полиция Молдавии уточнила, что инцидент произошёл 15 октября возле села Холошница в Сорокском районе. После задержания правоохранители доставили двух украинских пограничников в отделение полиции. В связи с инцидентом в Молдавии возбудили уголовное дело.

Украинская сторона также начала разбираться в обстоятельствах произошедшего. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил о служебном расследовании после задержания сотрудников.