На Украине уклонистов пытались вывезти среди коробок из-под бананов

В Винницкой области предприняли попытку вывезти уклонистов от мобилизации, спрятав их среди коробок из-под бананов. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.







«Организаторы — 20- и 21-летние жители Донецкой и Черновицкой области — предлагали желающим путешествие «под ключ» за $11 тыс.: инструктаж, трансфер и надувной матрас для преодоления Днестра. «Клиента» прятали в грузовом отсеке среди коробок из-под бананов», — уточнили в ведомстве.

До реки мужчина ехал в грузовом отсеке автомобиля. Его разместили среди пустых банановых ящиков, чтобы скрыть от проверок. Перевозчиков задержали во время поездки. Увидев пограничников, молодые люди успели выбросить из машины 2,5 тысячи долларов, полученные в качестве аванса.

Правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны и автомобиль. Организаторам нелегального маршрута грозит уголовная ответственность.

Ранее в Закарпатье адвоката в маске с изображением рэпера 50 Cent задержали при попытке переправить военнообязанного за границу за семь тысяч долларов. По версии следствия, юрист забрал 41-летнего харьковчанина из гостиницы и повёз к границе, однако попался после передачи денег. Это был уже третий подобный эпизод с участием фигуранта. Суд отправил мужчину под стражу с возможностью внесения залога, ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.