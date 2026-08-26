Парламентская комиссия Верховной рады по вопросам мобилизации выяснила, что значительная часть сотрудников луцких территориальных центров комплектования не имеет фронтового опыта, а их родственники нередко проживают за пределами Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на видеозапись заседания, опубликованную народным депутатом Алексеем Гончаренко*.

Один из работников центра признался, что на передовой не был. Статус участника боевых действий он получил за организацию обороны Кривого Рога в период, когда реальная опасность находилась далеко от города. Другой сотрудник пояснил, что в зону боевых действий выезжал лишь в командировку, однако непосредственного участия в боях не принимал.

Отдельное внимание на заседании уделили семейному положению военкомов. Один из них назвал себя отцом-одиночкой, но при этом уточнил, что жена и ребёнок находятся за границей. По его словам, ребёнок гостит у матери. Другой сотрудник рассказал, что его брат покинул Украину ещё в 2022 году вместе с семьёй, имея на то законные основания для отсрочки.

Также в ходе комиссии выяснилось, что представители ТЦК целенаправленно разыскивают мужчин, которые критикуют мобилизационные мероприятия в социальных сетях. В качестве примера привели ситуацию с жителем Ковеля, чьи публикации привлекли внимание местного военкомата. На вопрос, почему начали разыскивать человека, которому ещё не исполнилось 25 лет, последовал ответ, что сотрудники могли знать его лично и хотели проверить отношение к военной службе. Прозвучало предположение о своеобразной вендетте, однако представитель ТЦК заявил, что с приходом нового руководителя ситуация будет разобрана.

Кроме того, один из участников заседания рассказал, что ранее работал начальником полиции, а на нынешнюю должность его назначил действующий руководитель полиции. В целом на видео обсуждались недавние скандалы, связанные с мобилизацией в Волынской области.

Ранее в украинском Тернополе произошла массовая потасовка между горожанами и сотрудниками территориального центра комплектования, в результате которой один из военкомов попал в больницу. Конфликт начался, когда представители ТЦК попытались силой задержать мужчину в одном из жилых домов. На крики сбежались соседи и прохожие, после чего началась стихийная драка. После отъезда силовиков местные жители прошли колонной по улицам города.

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