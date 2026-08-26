50 Cent попался на границе Закарпатья, продавая побег с Украины за $7000

На Закарпатье задержали адвоката, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных через границу. На встречу с очередным клиентом мужчина приехал в маске с изображением рэпера 50 Cent, чтобы скрыть свою личность, передаёт прокуратура.

По версии следствия, за $7000 юрист пообещал 41-летнему жителю Харькова помочь покинуть Украину. Адвокат забрал клиента из гостиницы в Хусте и повёз в сторону границы, однако после передачи денег его задержали.

Это уже третий подобный эпизод с участием фигуранта. После предыдущих задержаний он выходил под залог и, как считает следствие, вновь возвращался к организации незаконной переправки мужчин. Последний раз адвокат попался в октябре 2025 года. Тогда его обвинили в создании группы, которая занималась аналогичными схемами в Ужгородском, Береговском и Виноградовском районах. Это дело сейчас рассматривает Ужгородский горрайонный суд.

Теперь мужчине вновь предъявили обвинение по статье о незаконной переправке людей через государственную границу. Суд отправил его под стражу, но оставил возможность выйти под залог почти в миллион гривен. Прокуратура это решение уже обжаловала. Фигуранту грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Life.ru писал, что с начала 2026 года украинские ТЦК передали полиции сведения более чем о 1,5 млн предполагаемых уклонистов. Одним из регионов с наибольшим числом уголовных производств по таким делам стала как раз Закарпатская область. Всего украинская полиция за время конфликта расследовала свыше 20 тысяч дел об уклонении от мобилизации.