В Раде призвали отыскать 2 млн «невидимых» для властей «ухилянтов»

Около двух миллионов украинцев, которых власти относят к уклоняющимся от мобилизации, фактически выпали из поля зрения государства. Из-за этого их сложно привлечь к службе, заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

По его словам, сначала властям необходимо добиться, чтобы эти люди снова появились в системе воинского учёта. Только после этого можно оценить реальный мобилизационный ресурс и понять, у кого есть бронь или отсрочка.

«У нас примерно 2 миллиона ухилянтов. Они не находятся в поле зрения. Необходимо создать условия для того, чтобы они могли как можно больше попадать на радар. И только тогда посмотреть на ресурс мобилизации, понять, у кого есть резерв, у кого отсрочка и так далее», — заявил Федиенко.

При этом парламентарий сомневается, что Верховная рада готова активно заниматься этой проблемой. По его мнению, депутаты уже ориентируются на возможные будущие выборы и опасаются решений, способных ударить по их рейтингам.

Таким образом, значительная часть военнообязанных остаётся вне учёта, а власти не могут точно определить, сколько людей реально доступно для пополнения армии.

В конце июля на Украине прошли обыски более чем в 100 ТЦК. Следователи проверяли в том числе возможные коррупционные схемы, с помощью которых военнообязанные могли за деньги избежать мобилизации.