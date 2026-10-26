«Мы вместе!»: Украинец, которого жители Молдавии спасли от пограничников, добрался до жены и детей

49-летний житель Киева Алексей Коваль, которого молдавские сельчане спасли во время преследования украинскими пограничниками, добрался до Болгарии. Мужчина встретился с женой и детьми в Софии и опубликовал видео семейного воссоединения. Об этом 26 октября сообщило молдавское издание NewsMaker.

Спасённый на Днестре от пограничников украинец воссоединился с семьёй. Видео © Telegram/ Украина.ру

«Мы вместе! Спасибо всем, кто молился, помогал, спасал и оказывал помощь!» — написал украинец вечером 25 октября. Незадолго до этого ему удалось получить паспорт и остальные документы, необходимые для выезда из Молдавии.

История Коваля получила огласку после происшествия 15 октября на реке Днестр. Мужчина пытался переплыть на молдавский берег, чтобы впоследствии добраться до семьи, покинувшей Украину. Однако его заметили двое пограничников, которые отправились в погоню на моторной лодке.

По словам самого украинца, сотрудники погранслужбы наносили ему удары, пока он находился в воде. Мужчина утверждает, что несколько раз терял сознание, а затем пограничники якобы пытались ударить его винтом лодки. На помощь пришли жители молдавского села Холошница, которые вытащили беглеца на берег.

После происшествия Коваля госпитализировали с сотрясением мозга. Он рассказал, что ранее имел освобождение от военной службы из-за проблем со здоровьем, однако впоследствии его лишился. Мужчина пытался оспорить это решение, а затем решил самостоятельно покинуть страну.

Молдавские правоохранители задержали двух украинских пограничников за незаконное пересечение государственной границы. Прокуратура начала уголовное расследование, однако позднее задержанных передали Украине в рамках двустороннего соглашения. На украинской стороне также проводится служебная проверка.

В Госпогранслужбе Украины заявляли, что лодку прибило к молдавскому берегу из-за мелководья и неисправности двигателя. Обвинения в попытке утопить мужчину официально не подтверждены. О результатах расследования и возможном наказании сотрудников пока не сообщалось.

Ранее Life.ru сообщал, что после спасения на Днестре Алексей Коваль обратился за убежищем в Молдавии. Мужчина рассказал журналистам, что во время попытки пересечь реку его преследовали украинские пограничники, которые, по его словам, применили физическую силу. Пострадавшего доставили в больницу города Сороки, где врачи диагностировали сотрясение мозга.