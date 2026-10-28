Через горы и реки: Тысячи украинцев бежали из страны в 2026 году, спасаясь от «людоловов» Зеленского
Mash: Более 11 тысяч украинцев незаконно выехали в соседние страны с начала года
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Более 11 тысяч граждан Украины с начала 2026 года незаконно пересекли границы соседних государств, сообщает Mash. Речь идёт о попытках мужчин страны избежать мобилизации.
Согласно приведённой оценке, около трёх тысяч человек перебрались в Белоруссию, 2,7 тысячи — в Молдавию, ещё 2,5 тысячи — в Румынию. На Венгрию и Словакию вместе приходится примерно три тысячи человек.
Молдавская пограничная полиция отдельно сообщила примерно о 2,7 тысячи случаев незаконного пересечения границы с Украиной за январь–октябрь. По данным ведомства, около двух тысяч переходов зарегистрировали на приднестровском участке.
Также известно о 12 тысячах задержанных украинскими пограничниками с начала года по подозрению в незаконном пересечении границы. Канал ссылается на Госпогранслужбу Украины и называет Черновицкую, Закарпатскую и Одесскую области основными регионами задержаний.
Ранее Life.ru рассказывал об украинце, перелетевшем границу с Молдавией на мотопараплане. Мужчину обнаружили возле села Ларга в Бричанском районе. После приземления он попросил убежища.
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