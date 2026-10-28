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Регион
Опубликовано 28 октября, 19:19

Через горы и реки: Тысячи украинцев бежали из страны в 2026 году, спасаясь от «людоловов» Зеленского

Mash: Более 11 тысяч украинцев незаконно выехали в соседние страны с начала года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Более 11 тысяч граждан Украины с начала 2026 года незаконно пересекли границы соседних государств, сообщает Mash. Речь идёт о попытках мужчин страны избежать мобилизации.

Согласно приведённой оценке, около трёх тысяч человек перебрались в Белоруссию, 2,7 тысячи — в Молдавию, ещё 2,5 тысячи — в Румынию. На Венгрию и Словакию вместе приходится примерно три тысячи человек.

Молдавская пограничная полиция отдельно сообщила примерно о 2,7 тысячи случаев незаконного пересечения границы с Украиной за январь–октябрь. По данным ведомства, около двух тысяч переходов зарегистрировали на приднестровском участке.

Также известно о 12 тысячах задержанных украинскими пограничниками с начала года по подозрению в незаконном пересечении границы. Канал ссылается на Госпогранслужбу Украины и называет Черновицкую, Закарпатскую и Одесскую области основными регионами задержаний.

Украина ограничила бронь от мобилизации на предприятиях ВПК и энергетики
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Ранее Life.ru рассказывал об украинце, перелетевшем границу с Молдавией на мотопараплане. Мужчину обнаружили возле села Ларга в Бричанском районе. После приземления он попросил убежища.

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Татьяна Миссуми
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