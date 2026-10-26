Украина ограничила бронь от мобилизации на предприятиях ВПК и энергетики

Правительство Украины установило квоту на бронирование военнообязанных сотрудников предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов на уровне 95%. Решение приняли 23 октября, сообщается на сайте кабмина.

Ограничение касается предприятий, признанных критически важными. При этом сотрудники, непосредственно участвующие в производстве, выполнении оборонных контрактов, ремонте и аварийно-восстановительных работах, должны получить бронь в полном объёме.

Для согласования вопросов бронирования правительство создало временный координационный центр. Он будет рассматривать обращения госорганов, согласовывать отраслевые и региональные критерии критичности и давать рекомендации об отмене соответствующего статуса. Решения о признании предприятий критически важными по-прежнему принимают уполномоченные государственные органы.

В течение 10 дней после вступления изменений в силу ведомства и областные военные администрации должны пересмотреть критерии, по которым предприятия получают этот статус. Автоматической проверки всех организаций не предусмотрено: компании, соответствующие требованиям, которые останутся без изменений, сохранят статус. При расчёте квоты будут учитывать и граждан с отсрочкой по другим основаниям, в том числе многодетных родителей и опекунов.