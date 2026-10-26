Корецкий предложил ввести на Украине новую модель мобилизации

Украинские предприятия могут получить возможность освобождать от мобилизации всех своих сотрудников в обмен на обязательство регулярно направлять часть работников в ВСУ. Новую модель взаимодействия бизнеса и государства предложил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передаёт «Интерфакс-Украина» с Киевского международного экономического форума.

По задумке главы правительства, компании смогут заранее планировать, сколько человек и в какие сроки им предстоит передать армии. Это позволит обеспечить ротацию военнослужащих и сократить необходимость принудительного поиска призывников.

«Нам нужно совместно придумать новую социальную модель, при которой, пусть все будут забронированы, но предприятия возьмут на себя обязательство обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в армию», — пояснил Корецкий.

Премьер назвал такой подход идеалистическим, но выразил надежду, что бизнес согласится взять на себя соответствующие обязательства. По его мнению, это позволит отказаться от практики поиска военнообязанных на улицах и избежать непредсказуемых мобилизационных решений.

Разработать новый механизм власти намерены совместно с предпринимателями. Корецкий анонсировал встречу с представителями бизнеса, на которой стороны обсудят условия бронирования и обязательства работодателей. Представить соответствующие предложения правительство рассчитывает до 1 декабря.

Одновременно Киев готовится пересмотреть основания для предоставления отсрочек. В частности, планируется разграничить действительно критически важные предприятия и компании, получившие такой статус преимущественно благодаря высоким зарплатам сотрудников и отсутствию налоговых долгов. При этом, по прогнозу премьера, более 90–95% работников энергетического и оборонно-промышленного комплексов сохранят бронь.

Ранее Life.ru сообщал, что Корецкий обеспокоился стремительным ростом числа украинцев, освобождённых от призыва. По его словам, за последние шесть–восемь месяцев количество новых бронирований и отсрочек ежемесячно увеличивалось на десятки тысяч. Согласно приводившимся данным украинского Минэкономики, бронь получили около 1,4 миллиона человек. Премьер предупредил, что дальнейшее расширение этой категории создаст дополнительные проблемы с комплектованием армии.