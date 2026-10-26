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Регион
Опубликовано 26 октября, 18:32

Корецкий предложил ввести на Украине новую модель мобилизации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские предприятия могут получить возможность освобождать от мобилизации всех своих сотрудников в обмен на обязательство регулярно направлять часть работников в ВСУ. Новую модель взаимодействия бизнеса и государства предложил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передаёт «Интерфакс-Украина» с Киевского международного экономического форума.

По задумке главы правительства, компании смогут заранее планировать, сколько человек и в какие сроки им предстоит передать армии. Это позволит обеспечить ротацию военнослужащих и сократить необходимость принудительного поиска призывников.

«Нам нужно совместно придумать новую социальную модель, при которой, пусть все будут забронированы, но предприятия возьмут на себя обязательство обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в армию», — пояснил Корецкий.

Премьер назвал такой подход идеалистическим, но выразил надежду, что бизнес согласится взять на себя соответствующие обязательства. По его мнению, это позволит отказаться от практики поиска военнообязанных на улицах и избежать непредсказуемых мобилизационных решений.

Разработать новый механизм власти намерены совместно с предпринимателями. Корецкий анонсировал встречу с представителями бизнеса, на которой стороны обсудят условия бронирования и обязательства работодателей. Представить соответствующие предложения правительство рассчитывает до 1 декабря.

Одновременно Киев готовится пересмотреть основания для предоставления отсрочек. В частности, планируется разграничить действительно критически важные предприятия и компании, получившие такой статус преимущественно благодаря высоким зарплатам сотрудников и отсутствию налоговых долгов. При этом, по прогнозу премьера, более 90–95% работников энергетического и оборонно-промышленного комплексов сохранят бронь.

Корецкий: На Украине ужесточат ответственность за уклонение от военной службы
Корецкий: На Украине ужесточат ответственность за уклонение от военной службы

Ранее Life.ru сообщал, что Корецкий обеспокоился стремительным ростом числа украинцев, освобождённых от призыва. По его словам, за последние шесть–восемь месяцев количество новых бронирований и отсрочек ежемесячно увеличивалось на десятки тысяч. Согласно приводившимся данным украинского Минэкономики, бронь получили около 1,4 миллиона человек. Премьер предупредил, что дальнейшее расширение этой категории создаст дополнительные проблемы с комплектованием армии.

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Николь Вербер
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