Воевать будет некому? Премьер Украины забил тревогу из-за массовых отсрочек от мобилизации

На Украине число мужчин с бронью, отсрочкой и уклоняющихся от мобилизации значительно превышает количество военнослужащих. Об этом премьер-министр страны Сергей Корецкий рассказал в интервью «Би-би-си», выразив обеспокоенность стремительным ростом числа граждан, которые не подлежат призыву.

По словам главы правительства, за последние шесть-восемь месяцев количество новых бронирований и отсрочек увеличивалось на десятки тысяч ежемесячно. Если ситуация не изменится, вскоре практически все военнообязанные могут оказаться освобождены от мобилизации, предупредил он.

Масштаб проблемы отражают и ранее опубликованные данные. По информации украинского Минэкономики, бронь от мобилизации получили около 1,4 миллиона человек. При этом, по минимальным оценкам, которые приводит издание «Страна.ua», число уклонистов достигает ещё миллиона. Таким образом, речь идёт как минимум о 2,4 миллиона человек, не участвующих в военной службе по разным причинам. Эта оценка не включает всех обладателей отсрочек.

Корецкий считает, что действующий механизм бронирования нуждается в пересмотре. Власти намерены изменить критерии, по которым предприятия получают право освобождать сотрудников от призыва. Приоритет планируется сохранить за организациями, обеспечивающими обороноспособность и жизнедеятельность государства.

Ранее Life.ru сообщал о планах украинского правительства сократить квоты на бронирование сотрудников предприятий. Согласно рассматриваемым изменениям, максимальную долю забронированных работников в оборонной промышленности и энергетике предлагается уменьшить со 100 до 85%. Для ряда организаций коммунальной сферы лимит может снизиться с 75 до 60%.