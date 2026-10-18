Молдавия вернула Украине едва не утопивших уклониста пограничников
Обложка © Партия «Демократия дома»
Молдавские власти передали Украине двух вооружённых пограничников, которые незаконно пересекли государственную границу во время погони за украинцем на реке Днестр. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Teleradio-Moldova со ссылкой на источники в Пограничной полиции республики.
«Двое украинских пограничников, задержанных ранее на территории Республики Молдова в ходе операции по перехвату гражданина Украины на Днестре, переданы украинским властям на основании двустороннего соглашения о реадмиссии. У обоих при себе было табельное оружие», — сообщили в полиции.
Прокуратура Молдавии решила не применять к нарушителям предварительные меры пресечения. При этом расследование продолжается, а участников происшествия в дальнейшем планируют вызывать на допросы.
Ранее в молдавских социальных сетях появились кадры конфликта возле приграничного села Голосница. Нарушители границы били уклониста веслом, пока тот переплывал Днестр. Местные жители утверждали, что двое украинских пограничников пытались утопить мужчину, который уклонялся от военной службы на Украине. По словам очевидцев, сельчане вмешались и отбили его у силовиков.