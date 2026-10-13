Бронь пошла под нож: На Украине ужесточили правила мобилизации работников предприятий

Кабинет министров Украины одобрил ужесточение правил бронирования сотрудников от мобилизации. Согласно новым положениям, на предприятиях оборонной промышленности и энергетики максимальную долю работников с отсрочкой планируют сократить со 100 до 85%. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка.

Изменения затронут и жилищно-коммунальное хозяйство. Предприятия теплоснабжения, водоканалы и организации по вывозу отходов смогут бронировать до 60% военнообязанных сотрудников вместо прежних 75%.

Одновременно украинские власти намерены пересмотреть порядок признания предприятий критически важными. Для этого предусмотрено создание координационного центра при правительстве с участием представителей СБУ, Главного управления разведки, Службы внешней разведки и Национальной полиции.

Новый орган будет участвовать в оценке значимости организаций для экономики и обороны. От его рекомендаций предполагается поставить в зависимость присвоение соответствующего статуса и возможность бронировать более половины военнообязанных работников.

При этом одно из наиболее спорных предложений в окончательную редакцию не вошло. Речь идёт об изменении расчётной базы для предприятий, которым разрешено бронировать до 50% персонала. Как рассказал Железняк, при определении лимита продолжат учитывать сотрудников, уже имеющих отсрочку по другим основаниям.

Ранее депутат предупреждал, что исключение таких работников из расчёта могло существенно сократить число доступных броней. В качестве примера он приводил предприятия, где работают студенты, многодетные родители и граждане, ухаживающие за родственниками.

Постановление, по словам Железняка, одобрено с дополнительной доработкой отдельных положений. Поэтому окончательные сроки применения новых ограничений и порядок пересмотра уже выданных отсрочек требуют уточнения.

Ранее Life.ru сообщал об ужесточении правил предоставления отсрочек от мобилизации на Украине. С 1 сентября бронирование разрешили оформлять только по основному месту работы. Предприятия также обязали соблюдать установленные квоты и самостоятельно аннулировать лишние отсрочки через систему «Дия».