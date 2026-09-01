Новые правила отсрочки от мобилизации вступили в силу на Украине

На Украине начали действовать обновлённые нормы, регулирующие порядок отсрочки от мобилизации для работников предприятий. Соответствующее постановление правительства вступило в силу, передаёт украинское издание «Страна.ua».

Согласно новым требованиям, бронирование теперь доступно только по основному месту трудоустройства — совместители этого права лишились. Работодатели обязаны строго соблюдать установленные квоты на число забронированных сотрудников; в случае превышения квоты компания должна самостоятельно аннулировать отсрочку через государственный портал «Дия».

Все предприятия, претендующие на статус критически важных, должны пройти переподтверждение по новым критериям. Порядок процедуры различается в зависимости от того, какой орган рассматривает заявку: центральные ведомства (Минэкономики или Минобороны) либо областные военные администрации. Помимо этого, повышен минимальный зарплатный порог для работников: вместо прежних двух теперь требуется не менее трёх минимальных заработных плат, что составляет около 26 тысяч гривен (примерно 539 долларов США).

Если компания не успеет подтвердить свой статус в установленный срок, все выданные её сотрудникам брони будут аннулированы. При этом проблема своевременного подтверждения остаётся острой: работники тех предприятий, которые не обновили статус критичности, уже автоматически лишились отсрочек.

Ранее стало известно, что украинские власти не собираются снижать верхнюю границу мобилизационного возраста с 60 до 55 лет. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. На вопрос о возможном пересмотре действующих правил чиновник ответил, что «ничего не слышал о таких планах».