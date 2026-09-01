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Опубликовано 1 сентября, 13:57

Киевский ТЦК подтвердил бронь экс-министра обороны Фёдорова от мобилизации

Михаил Фёдоров. Обложка © Пресс-служба Михаила Фёдорова

Михаил Фёдоров. Обложка © Пресс-служба Михаила Фёдорова

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров действительно получил бронь от мобилизации после трудоустройства в благотворительный фонд «Восточная Европа». Это следует из официального ответа Киевского городского ТЦК, который опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Согласно документу, бронь оформили 18 июля 2026 года — спустя несколько дней после отставки правительства Юлии Свириденко. Она действует до 29 января 2027 года.

Гончаренко* обратил внимание, что бывший министр публично почти не рассказывает о работе в фонде. При этом, по словам депутата, Фёдоров продолжает говорить о «своей команде» и общаться с журналистами через собственный «пресс-офис».

На этом основании Гончаренко* допустил, что трудоустройство бывшего министра, а вместе с ним и полученная бронь могут оказаться фиктивными. Подтверждений этой версии пока нет.

Основанием для бронирования стало трудоустройство Фёдорова в фонд «Восточная Европа». Теперь представителей организации пригласили на заседание временной следственной комиссии Верховной рады.

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Ранее сообщалось, что Михаил Фёдоров занял пост советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Фёдоров поблагодарил Крозетто за личную поддержку и предложение стать советником по оборонным инновациям. По его словам, в новой роли он намерен помогать Италии развивать технологии современной войны и совершенствовать оборонную сферу. Между тем Гончаренко* обратился в органы государственного экспортного контроля Украины. Парламентарий опасается, что Фёдоров может передать Италии военные технологии или сведения, составляющие гостайну.

Напомним, в июле Владимир Зеленский отправил в отставку Михаила Федорова с поста министра обороны, который он занимал всего полгода. Официальной причиной стал острый конфликт с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. «Картонный Майдан», который вспыхнул на Украине после отставки Фёдорова не привёл к возвращению его возвращению на пост министра.

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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Юлия Сафиулина
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