Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров действительно получил бронь от мобилизации после трудоустройства в благотворительный фонд «Восточная Европа». Это следует из официального ответа Киевского городского ТЦК, который опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Согласно документу, бронь оформили 18 июля 2026 года — спустя несколько дней после отставки правительства Юлии Свириденко. Она действует до 29 января 2027 года.

Гончаренко* обратил внимание, что бывший министр публично почти не рассказывает о работе в фонде. При этом, по словам депутата, Фёдоров продолжает говорить о «своей команде» и общаться с журналистами через собственный «пресс-офис».

На этом основании Гончаренко* допустил, что трудоустройство бывшего министра, а вместе с ним и полученная бронь могут оказаться фиктивными. Подтверждений этой версии пока нет.

Основанием для бронирования стало трудоустройство Фёдорова в фонд «Восточная Европа». Теперь представителей организации пригласили на заседание временной следственной комиссии Верховной рады.

Ранее сообщалось, что Михаил Фёдоров занял пост советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Фёдоров поблагодарил Крозетто за личную поддержку и предложение стать советником по оборонным инновациям. По его словам, в новой роли он намерен помогать Италии развивать технологии современной войны и совершенствовать оборонную сферу. Между тем Гончаренко* обратился в органы государственного экспортного контроля Украины. Парламентарий опасается, что Фёдоров может передать Италии военные технологии или сведения, составляющие гостайну.

Напомним, в июле Владимир Зеленский отправил в отставку Михаила Федорова с поста министра обороны, который он занимал всего полгода. Официальной причиной стал острый конфликт с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. «Картонный Майдан», который вспыхнул на Украине после отставки Фёдорова не привёл к возвращению его возвращению на пост министра.

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