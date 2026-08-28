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28 августа, 18:33

Из Киева — советником в Рим: В Раде испугались утечки гостайны через Фёдорова

Нардеп Гончареко* заподозрил Фёдорова в риске передачи Италии военных секретов

Обложка © ТАСС / ЕРА / FILIP SINGER

Обложка © ТАСС / ЕРА / FILIP SINGER

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* обратился в органы государственного экспортного контроля Украины из-за опасений, что бывший министр обороны Михаил Фёдоров может передать Италии военные технологии или сведения, составляющие гостайну.

Поводом стало назначение Фёдорова советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто по оборонным инновациям. Сам экс-министр заявил, что будет помогать Риму развивать технологии современной войны.

Гончаренко* напомнил, что украинское законодательство регулирует не только передачу изделий военного назначения, но и консультации, обучение, технологии и ноу-хау. За нарушения в этой сфере, подчеркнул он, предусмотрена уголовная ответственность.

«А бывший министр обороны, который имел доступ к государственной тайне по должности, публично сообщает, что будет развивать для Италии технологии современной войны», — написал депутат.

По словам Гончаренко*, ему неизвестно, получил ли Фёдоров необходимые разрешения на передачу таких знаний итальянской стороне. Именно поэтому парламентарий решил обратиться в государственные контролирующие органы.

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Ранее Михаил Фёдоров сообщил, что принял предложение Гуидо Крозетто стать его советником по вопросам оборонных инноваций. В новой роли он намерен помогать Италии развивать технологии современной войны и совершенствовать оборонную сферу.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

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Наталья Демьянова
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