Из Киева — советником в Рим: В Раде испугались утечки гостайны через Фёдорова

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* обратился в органы государственного экспортного контроля Украины из-за опасений, что бывший министр обороны Михаил Фёдоров может передать Италии военные технологии или сведения, составляющие гостайну.

Поводом стало назначение Фёдорова советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто по оборонным инновациям. Сам экс-министр заявил, что будет помогать Риму развивать технологии современной войны.

Гончаренко* напомнил, что украинское законодательство регулирует не только передачу изделий военного назначения, но и консультации, обучение, технологии и ноу-хау. За нарушения в этой сфере, подчеркнул он, предусмотрена уголовная ответственность.

«А бывший министр обороны, который имел доступ к государственной тайне по должности, публично сообщает, что будет развивать для Италии технологии современной войны», — написал депутат.

По словам Гончаренко*, ему неизвестно, получил ли Фёдоров необходимые разрешения на передачу таких знаний итальянской стороне. Именно поэтому парламентарий решил обратиться в государственные контролирующие органы.

Ранее Михаил Фёдоров сообщил, что принял предложение Гуидо Крозетто стать его советником по вопросам оборонных инноваций. В новой роли он намерен помогать Италии развивать технологии современной войны и совершенствовать оборонную сферу.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.