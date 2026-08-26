Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что экс-министр Украины Михаил Фёдоров выступает в первую очередь с точки зрения внутренней политики. По его словам, заявление экс-главы Минобороны Незалежной — это заявка на участие в будущей президентской гонке, а также отражение негативного отношения в украинском обществе к политике Владимира Зеленского.

«Все эти Фёдоровы и прочие Залужные решают свои внутренние вопросы. А проигрывают они на поле боя или нет — решать уже нам», — заявил Колесник в беседе с «Ридусом».

Он добавил, что ожидать от Киева подвижек к миру можно только в случае успехов российских вооружённых сил на поле боя. Пока же, по его мнению, заявления украинских политиков остаются инструментом внутриполитической борьбы, а не реального поиска мира.

Напомним, ранее Михаил Фёдоров заявил в интервью Reuters, что Украина находится в переломной точке и «постепенно, медленно проигрывает». По его оценке, у страны остаётся несколько месяцев, чтобы попытаться изменить ситуацию. Бывший глава украинского Минобороны также раскритиковал работу государственных институтов и указал на проблемы с коррупцией и политическим влиянием. В Кремле согласились с мнением Фёдорова.