В Кремле заявили о «квазиполитической возне» в недрах киевского режима
Песков: В Киеве активизировалась «квазиполитическая возня» после слов Фёдорова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об активизации внутриполитической борьбы на Украине после критических высказываний бывшего министра обороны Михаила Фёдорова. Представитель Кремля назвал происходящее «квазиполитической вознёй в недрах киевского режима». По его словам, бывшие участники коррупционных процессов после ухода из власти начинают обвинять в тех же действиях своих прежних партнёров.
Песков отметил, что подобные процессы внутри украинской власти становятся более активными. При этом он не стал отдельно оценивать реакцию европейских государств на заявления экс-чиновника.
«Квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место. Она активизируется», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Поводом для вопроса стали заявления Фёдорова о коррупции и проблемах государственного управления на Украине. Бывший министр говорил, что коррупционные схемы мешают принимать решения и завершить конфликт с сильной позиции.
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