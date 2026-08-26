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Регион
26 августа, 09:35

В Кремле заявили о «квазиполитической возне» в недрах киевского режима

Песков: В Киеве активизировалась «квазиполитическая возня» после слов Фёдорова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об активизации внутриполитической борьбы на Украине после критических высказываний бывшего министра обороны Михаила Фёдорова. Представитель Кремля назвал происходящее «квазиполитической вознёй в недрах киевского режима». По его словам, бывшие участники коррупционных процессов после ухода из власти начинают обвинять в тех же действиях своих прежних партнёров.

Песков отметил, что подобные процессы внутри украинской власти становятся более активными. При этом он не стал отдельно оценивать реакцию европейских государств на заявления экс-чиновника.

«Квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место. Она активизируется», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Фёдоров: Коррупция мешает завершить конфликт и восстановить Украину
Фёдоров: Коррупция мешает завершить конфликт и восстановить Украину

Поводом для вопроса стали заявления Фёдорова о коррупции и проблемах государственного управления на Украине. Бывший министр говорил, что коррупционные схемы мешают принимать решения и завершить конфликт с сильной позиции.

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Дарья Денисова
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