Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина проигрывает конфликт. По его словам, об этом свидетельствует ситуация на линии боевого соприкосновения.

Пескова попросили прокомментировать заявления бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который ранее признал постепенное ухудшение положения Киева. Экс-министр также говорил о коррупции, кумовстве и неэффективности украинской системы управления.

«То, что Украина проигрывает конфликт, — это однозначно», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Он подчеркнул, что главным подтверждением этой оценки считает происходящее на фронте. «Динамика на фронтах это отчётливо демонстрирует», — отметил Песков.

Ранее Фёдоров заявил в интервью Reuters, что Украина находится в переломной точке и «постепенно, медленно проигрывает». По его оценке, у страны остаётся несколько месяцев, чтобы попытаться изменить ситуацию. Бывший глава украинского Минобороны также раскритиковал работу государственных институтов и указал на проблемы с коррупцией и политическим влиянием.