«Мы медленно проигрываем»: Фёдоров дал Киеву несколько месяцев

Украина постепенно проигрывает конфликт с Россией и располагает лишь несколькими месяцами, чтобы изменить ситуацию. Такое мнение в интервью Reuters высказал бывший министр обороны страны Михаил Фёдоров.

«Я думаю, что сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», — заявил он.

По словам экс-министра, Украине не хватает общего видения того, как использовать уже существующие военные технологии. Он утверждает, что автономные дроны с элементами искусственного интеллекта, дешёвые ракеты-перехватчики и собственные баллистические разработки могли бы серьёзно изменить ситуацию, однако государство применяет имеющийся потенциал крайне неэффективно. Эффективность украинской системы управления Фёдоров оценил всего в «5%».

Отдельно бывший глава Минобороны раскритиковал коррупцию, кумовство и зависимость государственных институтов от политического влияния.

Фёдоров вновь выступил и за проведение выборов во время военного положения. Он отверг слова Владимира Зеленского о том, что к этой инициативе его якобы подталкивают внешние силы, и заявил, что Украина способна найти технические решения для организации голосования. При этом экс-министр пока не подтвердил, что сам намерен баллотироваться в президенты.

Ранее Life.ru писал, что призыв Фёдорова провести выборы на Украине не получил широкой поддержки. Экс-министр выступил с этой инициативой после своей отставки, однако против голосования во время конфликта высказались в том числе представители оппозиции и участники протестов в его поддержку. Согласно опросу Reuters, более половины украинцев также выступали против проведения выборов до окончания боевых действий.