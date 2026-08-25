Калмыцкая шаманка Елена Батыр узнала о политическом будущем бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова и Владимира Зеленского. Своими результатами она поделилась с Life.ru. По её словам, Фёдоров — человек, рождённый для дел с другими странами. Он энергичен и умён, но у него есть особенность.

Желая сделать добро, он может совершить зло. Образно: он переносит животное через дорогу, спасая от одной опасности, но не видя, что на другой стороне его ждет тигр. Людей с таким знаком я советую избегать при найме. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Сейчас Фёдорову 35 лет, и период до 38 лет шаманка называет крайне неоднозначным.

Спокойных лет нет — всё время борьба, как у шахтера, который рискует, но находит золото. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Ближайший год, по её прогнозу, пройдёт средне, возможен финансовый подъём, но карьерного взлёта не будет. Он останется на уровне начальника отдела. В работе у него постоянные трудности, однако деньги придут — они, как сказала шаманка, «скопились наверху», и ему могут предложить компенсацию за отказ от президентских амбиций.

Политическая карьера Фёдорова, по мнению Батыр, сложится благополучно, но без вершин.

Президентом он не станет — его путь к власти ведет через катастрофы: пожары, землетрясения, цунами. Он сам выбирает неверную дорогу, и всё, что он строит, рушится. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Пост министра обороны ей тоже не кажется его стезей, а вот дипломатия подошла бы больше. При этом свергнуть Зеленского, считает она, у Фёдорова не выйдет. Карты показали лишь средние движения, но без побед. Для Фёдорова это скорее «средне-хорошие» события, без литавр и фанфар.

Что касается самого Зеленского, то, по её словам, ближайшие полтора месяца у него будут конфликтными, затем — передышка, а перед декабрём снова «качка». Она также отметила, что у Зеленского, в отличие от Фёдорова, есть знак погон — защита и нападение.

Но чтобы его убрали или свалили — такого не видно. Сейчас ему 48 лет, и этот год показан нормальным. А вот 49-й год — неоднозначный, как «бросили в реку». Однако смерти не показано, но ему нужно быть начеку. Елена Батыр Калмыцкая шаманка