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Регион
24 августа, 07:18

«Фигуры уже расставлены»: Сальдо назвал тройку возможных сменщиков Зеленского

Сальдо: Заменить Зеленского могут Фёдоровым, Будановым* или Залужным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

На Украине уже сформировался круг политиков, которых потенциально могут использовать для замены Владимира Зеленского. Среди них бывший главком ВСУ Валерий Залужный, экс-министр обороны Михаил Фёдоров и глава ОП Кирилл Буданов*. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Фигуры на доске уже расставлены — Залужный, Фёдоров, Буданов*. Все они теперь популярнее Зеленского и могут быть использованы как замена, когда поступит команда», — сказал Сальдо ТАСС.

В подтверждение своей оценки он сослался на данные Киевского международного института социологии. Согласно июльскому опросу, Залужному доверяют 66% респондентов, Фёдорову — 63%, Буданову* — 61%, тогда как Зеленскому — 56%. Таким образом, он действительно оказался лишь четвёртым среди этой группы политиков.

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Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что на Западе обсуждают возможную смену политического руководства Украины и всё чаще рассматривают альтернативы Владимиру Зеленскому. По его словам, Запад потерял доверие к киевскому лидеру.

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* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Владимир Озеров
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