Медведчук: Запад ищет замену Зеленскому ради контроля над оборонным бюджетом

Западные страны потеряли доверие к Владимиру Зеленскому и ищут ему замену, чтобы усилить контроль над украинским оборонным бюджетом. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его версии, борьба вокруг бывшего министра обороны Михаила Фёдорова связана прежде всего с распределением огромных средств, которые Европа направляет Киеву на военные нужды.

«Следить хотят за деньгами, которые получает Зеленский, а это значит, что <...> доверие Запада потеряно и ему срочно ищут замену», — написал Медведчук в статье на сайте своего движения. По его мнению, роль потенциальной альтернативы Зеленскому сейчас отводится именно Фёдорову.

Политик утверждает, что экс-министра поддерживают связанные с Европой общественные структуры, СМИ и политики, которые сейчас атакуют ближайшее окружение Зеленского. В частности, Медведчук связывает эту борьбу с версиями о коррупции при расходовании оборонного бюджета.

Политический конфликт вокруг Фёдорова действительно обострился после его отставки с поста министра обороны в июле. В поддержку его возвращения проходили акции, а 18 августа бывший министр выступил с видеообращением, в котором заявил о «системном кризисе управления» и предложил найти законный механизм проведения выборов даже во время боевых действий. При этом Фёдоров пока не объявлял о намерении баллотироваться лично.

К слову, ещё в июне Медведчук заявлял о запущенном Западом политическом механизме смены власти в Киеве. Тогда в качестве возможной альтернативы Зеленскому он называл в том числе бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.