Западные страны начали всё чаще говорить о том, что Владимира Зеленского скоро могут заменить. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В своей статье он обращает внимание на соцопросы на Украине. Согласно данным Киевского международного института социологии, число украинцев, которые хотят смены Зеленского, за три года выросло с 23% до 67% — то есть в три раза. Верховную Раду хотят сменить 83% опрошенных, а правительство — 74%.

«Почему же украинские социологи так осмелели? Неужели не боятся оказаться за решёткой или быть отправленными на войну, как это уже произошло со многими неугодными режиму людьми? Всё просто — западная поддержка режима тает, а социологические агентства более других умеют держать нос по ветру. Кроме того, большинство социологических опросов по Украине заказываются за рубежом, и у режима нет возможности запретить публиковать данные. В последнее время таких заказов становится всё больше. Коллективный Запад уже начал кампанию прогнозов скорой замены Зеленского», — объясняет Медведчук.

По словам Медведчука, The Washington Post предсказывает уход Зеленского до следующей зимы, а его место может занять экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Эксперты The Economist и Bloomberg говорят о смене власти осенью. Медведчук считает, что это означает одно: механизм замены Зеленского уже запущен, и остановить его невозможно.

Ранее сообщалось, что возможная отставка главы европейской дипломатии Каи Каллас станет для Владимира Зеленского серьёзным ударом. Она была одним из его главных сторонников в Брюсселе. Но теперь, по мнению экспертов, её русофобская политика нанесла ущерб дипломатии ЕС, и её могут уволить в рамках реорганизации. Зеленскому срочно нужен новый защитник в Евросоюзе. При этом в Брюсселе всё чаще ищут пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву. И вряд ли кто-то будет спрашивать мнение самого Зеленского.