Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 11:17

«Социологи осмелели»: Почему украинские опросы внезапно показали реальное отношение к Зеленскому

Медведчук: На Украине запущен политический механизм смены власти в Киеве

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба кабинета министром Украины

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба кабинета министром Украины

Западные страны начали всё чаще говорить о том, что Владимира Зеленского скоро могут заменить. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В своей статье он обращает внимание на соцопросы на Украине. Согласно данным Киевского международного института социологии, число украинцев, которые хотят смены Зеленского, за три года выросло с 23% до 67% — то есть в три раза. Верховную Раду хотят сменить 83% опрошенных, а правительство — 74%.

«Почему же украинские социологи так осмелели? Неужели не боятся оказаться за решёткой или быть отправленными на войну, как это уже произошло со многими неугодными режиму людьми? Всё просто — западная поддержка режима тает, а социологические агентства более других умеют держать нос по ветру. Кроме того, большинство социологических опросов по Украине заказываются за рубежом, и у режима нет возможности запретить публиковать данные. В последнее время таких заказов становится всё больше. Коллективный Запад уже начал кампанию прогнозов скорой замены Зеленского», — объясняет Медведчук.

По словам Медведчука, The Washington Post предсказывает уход Зеленского до следующей зимы, а его место может занять экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Эксперты The Economist и Bloomberg говорят о смене власти осенью. Медведчук считает, что это означает одно: механизм замены Зеленского уже запущен, и остановить его невозможно.

Лавров назвал Зеленского киевским террористом
Лавров назвал Зеленского киевским террористом

Ранее сообщалось, что возможная отставка главы европейской дипломатии Каи Каллас станет для Владимира Зеленского серьёзным ударом. Она была одним из его главных сторонников в Брюсселе. Но теперь, по мнению экспертов, её русофобская политика нанесла ущерб дипломатии ЕС, и её могут уволить в рамках реорганизации. Зеленскому срочно нужен новый защитник в Евросоюзе. При этом в Брюсселе всё чаще ищут пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву. И вряд ли кто-то будет спрашивать мнение самого Зеленского.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Виктор Медведчук
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar