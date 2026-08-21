Не тот момент для выборов: Политический манёвр Фёдорова не нашёл поддержки

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, призвавший провести президентские выборы до отмены военного положения, не смог заручиться поддержкой своей инициативы. Об этом пишет Reuters.

С предложением провести голосование он выступил 18 августа. Однако, по данным агентства, против этой идеи высказались не только его политические оппоненты.

Один из оппозиционных депутатов назвал действия Фёдорова ошибкой и заявил, что они показали отсутствие у него «президентского чутья страны».

Согласно опросу Киевского международного института социологии, проведённому в начале августа, более половины украинцев выступают против проведения выборов до завершения конфликта.

Идею не поддержал и Дмитрий Козятинский, которого Reuters называет одним из организаторов протестов в поддержку Фёдорова после его увольнения с поста министра обороны. Он заявил, что не представляет, как можно проводить выборы в условиях вооружённого конфликта.

Напомним, ранее Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Бывший глава Минобороны призвал не откладывать возвращение избирательного процесса до окончания конфликта.