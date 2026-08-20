Politico: Фёдоров бросил вызов Зеленскому, потребовав выборов

Призыв бывшего главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы посеял глубокий раздор в киевской власти. Как пишет издание Politico, демарш политика серьёзно подорвал позиции окружения Владимира Зеленского.

Федоров бросил прямой вызов главе государства после своей отставки 14 июля. В своем видеообращении он заявил, что население стало заложником лживой и коррумпированной системы, которая боится перемен и наказывает за любую инициативу. Экс-министр подчеркнул, что страна переживает системный кризис управления, а старая вертикаль продвигает людей исключительно по принципу личной преданности.

Слова политика усилили сомнения украинского общества в легитимности Зеленского. На фоне увольнения министра на улицы крупных городов вышли протестующие с требованием вернуть его в кресло руководителя оборонного ведомства.

Офис президента ответил на обвинения со злой иронией. Советник Зеленского Михаил Подоляк категорически отверг идею голосования, сославшись на действующий юридический запрет из-за военного положения.

Напомним, ранее Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Бывший глава Минобороны призвал не откладывать возвращение избирательного процесса до окончания конфликта.