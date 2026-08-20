Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины может оказаться выгодной для России. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Решение главаря киевского режима Владимира Зеленского уволить популярного министра ослабило позиции Киева и одновременно создало дополнительные возможности для Москвы. По оценке газеты, отставка Фёдорова соответствует интересам Кремля.

Отдельно The Telegraph обращает внимание на призыв экс-министра провести выборы на Украине. По мнению авторов публикации, это требование затрагивает вопрос легитимности действующей власти и способно сыграть на руку как России, так и представителям администрации Дональда Трампа, скептически настроенным в отношении Украины.

Напомним, ранее Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Бывший глава Минобороны призвал не откладывать возвращение избирательного процесса до окончания конфликта.