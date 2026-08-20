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20 августа, 03:22

Зеленский дал Путину новый козырь: В Британии назвали выгодным увольнение Фёдорова для РФ и США

Telegraph: Увольнение Фёдорова с поста министра обороны сыграло на руку РФ

Михаил Фёдоров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Федоров

Михаил Фёдоров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Федоров

Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины может оказаться выгодной для России. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Решение главаря киевского режима Владимира Зеленского уволить популярного министра ослабило позиции Киева и одновременно создало дополнительные возможности для Москвы. По оценке газеты, отставка Фёдорова соответствует интересам Кремля.

Отдельно The Telegraph обращает внимание на призыв экс-министра провести выборы на Украине. По мнению авторов публикации, это требование затрагивает вопрос легитимности действующей власти и способно сыграть на руку как России, так и представителям администрации Дональда Трампа, скептически настроенным в отношении Украины.

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Напомним, ранее Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Бывший глава Минобороны призвал не откладывать возвращение избирательного процесса до окончания конфликта.

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Артём Гапоненко
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