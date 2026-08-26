Дмитриев назвал признанием реальности слова Фёдорова о проигрыше Киева

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова о постепенном ухудшении ситуации для Киева в конфликте. По его словам, подобные высказывания свидетельствуют о столкновении украинского руководства с реальным положением дел.

Глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что прежние оценки ситуации начинают меняться, а поиск причин неудач выходит на первый план.

«Реальность берет своё, ложные представления рушатся, и начинается поиск виноватых в неудачах», – написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее Life.ru писал, что Михаил Фёдоров заявил о сложностях украинской армии и назвал ближайшие месяцы определяющими для дальнейшего развития конфликта. Бывший министр также говорил о проблемах с управлением, использовании технологий и необходимости изменений внутри страны. По его словам, ситуацию могут изменить новые подходы к применению вооружений и реформирование системы принятия решений.