Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 23:01

Дмитриев назвал признанием реальности слова Фёдорова о проигрыше Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова о постепенном ухудшении ситуации для Киева в конфликте. По его словам, подобные высказывания свидетельствуют о столкновении украинского руководства с реальным положением дел.

Глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что прежние оценки ситуации начинают меняться, а поиск причин неудач выходит на первый план.

«Реальность берет своё, ложные представления рушатся, и начинается поиск виноватых в неудачах», – написал Дмитриев в социальной сети X.

Не тот момент для выборов: Политический манёвр Фёдорова не нашёл поддержки
Не тот момент для выборов: Политический манёвр Фёдорова не нашёл поддержки

Ранее Life.ru писал, что Михаил Фёдоров заявил о сложностях украинской армии и назвал ближайшие месяцы определяющими для дальнейшего развития конфликта. Бывший министр также говорил о проблемах с управлением, использовании технологий и необходимости изменений внутри страны. По его словам, ситуацию могут изменить новые подходы к применению вооружений и реформирование системы принятия решений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Михаил Федотов
  • Кирилл Дмитриев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar