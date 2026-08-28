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28 августа, 16:55

Экс-министр обороны Украины Фёдоров стал советником главы МО Италии

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Федоров

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Федоров

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров стал советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций. О новом назначении Фёдоров сообщил в своём телеграм-канале после встречи с главой итальянского Минобороны.

«Поблагодарил Гуидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям», — написал он.

По словам Фёдорова, в новой роли он намерен помогать Италии развивать технологии современной войны и совершенствовать оборонную сферу.

Информацию о назначении также подтвердило украинское издание «Общественное» со ссылкой на пресс-службу Федорова.

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Ещё недавно позиция Рима по военной поддержке Киева выглядела заметно сдержаннее. В июле Life.ru писал, что Италия заблокировала согласование помощи НАТО Украине на 2027 год. Тогда страны альянса смогли договориться лишь о финансировании на 2026-й.

Сам Михаил Фёдоров возглавил украинское Минобороны в январе 2026 года, а уже летом покинул пост. Life.ru разбирался, почему его отправили в отставку и какие перестановки готовились в силовом блоке Киева.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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