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13 июля, 18:04

В Раду поступило заявление Свириденко об отставке с поста премьера

Обложка © Офис президента Украины

Обложка © Офис президента Украины

В Верховную раду поступило заявление Юлии Свириденко об отставке с должности премьер-министра Украины. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, парламент рассмотрит вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой. Причины, по которым глава правительства решила покинуть пост, не уточняются.

«В Верховную раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», — написал Стефанчук в своей соцсети.

Зеленский затеял масштабную перестановку — первыми полетят «головы» Свириденко и её кабмина
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Напомним, киевский главарь Владимир Зеленский хочет отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, проработавшую менее года, объяснив это необходимостью обновления кабмина, и предложил главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому возглавить правительство; по данным СМИ, тот удивился, но согласился попробовать.

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Анастасия Никонорова
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