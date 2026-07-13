В Раду поступило заявление Свириденко об отставке с поста премьера
Обложка © Офис президента Украины
В Верховную раду поступило заявление Юлии Свириденко об отставке с должности премьер-министра Украины. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
По его словам, парламент рассмотрит вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой. Причины, по которым глава правительства решила покинуть пост, не уточняются.
«В Верховную раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», — написал Стефанчук в своей соцсети.
Напомним, киевский главарь Владимир Зеленский хочет отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, проработавшую менее года, объяснив это необходимостью обновления кабмина, и предложил главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому возглавить правительство; по данным СМИ, тот удивился, но согласился попробовать.
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