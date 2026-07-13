В Раду поступило заявление Свириденко об отставке с поста премьера

В Верховную раду поступило заявление Юлии Свириденко об отставке с должности премьер-министра Украины. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, парламент рассмотрит вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой. Причины, по которым глава правительства решила покинуть пост, не уточняются.

«В Верховную раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», — написал Стефанчук в своей соцсети.