Отставка Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины и других высокопоставленных лиц может сигнализировать о скорой президентской кампании. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Иван Мезюхо.

Аналитик полагает, что киевские власти увязывают будущие выборы с возможными переговорами с Москвой и готовятся к ним специфическим образом. По его словам, киевские стратеги считают, что террористические атаки вглубь российских регионов создадут для Украины более выгодные стартовые позиции за столом переговоров, хотя сам эксперт называет такую логику извращённой.

Мезюхо обратил внимание, что Владимир Зеленский заинтересован в молниеносном волеизъявлении — без соблюдения всех демократических стандартов. В честной борьбе, уверен собеседник, он проиграет. Поэтому сейчас, накануне голосования, он стремится избавиться от фигур, которые могут всплыть в ходе расследования громких коррупционных дел, в том числе связанных с Тимуром Миндичем. К Свириденко, вероятно, уже возникли вопросы, потому её и убрали с важного поста.

По мнению политолога, за кадровыми перестановками стоит глубинная реконфигурация властной вертикали. Зеленскому любой ценой нужна легитимность перед гипотетическими будущими контактами с Российской Федерацией. При этом эксперт подчеркнул, что при назначении Свириденко премьером никого не смущал её непрофильный бэкграунд — в энергетике и энергоресурсах она никогда не была сильна, а ситуация в отрасли и тогда оставляла желать лучшего.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил об отставке Юлии Свириденко с должности премьер-министра, объяснив кадровое решение необходимостью обновить состав правительства. Свириденко проработала на этом посту менее года. По данным депутатов Верховной рады, после отставки она может возглавить украинское посольство в США. Отставку премьер-министра парламент сможет оформить уже 14 июля, а 15 июля рассмотрит кандидатуру её преемника и новый состав правительства.