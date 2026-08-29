Киев не будет снижать верхнюю границу возраста мобилизации

Украинские власти не собираются снижать верхнюю границу мобилизационного возраста с 60 до 55 лет. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. На вопрос о возможном пересмотре действующих правил чиновник ответил, что «ничего не слышал о таких планах», передаёт УНИАН.

Сейчас мобилизации на Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. При этом в стране продолжаются споры об эффективности отправки на службу людей старше 55 лет и возможном расширении призыва за счёт других групп населения.

Дефицит личного состава при этом остаётся в Незалежной острым. В руководстве Украины заявили, что для удержания текущего положения необходимо мобилизовать не менее 30 тысяч человек ежемесячно. Одновременно власти признают необходимость изменить методы работы территориальных центров комплектования.