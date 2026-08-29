Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 13:17

Киев не будет снижать верхнюю границу возраста мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинские власти не собираются снижать верхнюю границу мобилизационного возраста с 60 до 55 лет. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. На вопрос о возможном пересмотре действующих правил чиновник ответил, что «ничего не слышал о таких планах», передаёт УНИАН.

Сейчас мобилизации на Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. При этом в стране продолжаются споры об эффективности отправки на службу людей старше 55 лет и возможном расширении призыва за счёт других групп населения.

Запад уличили в подготовке масштабной мобилизации украинок в ВСУ
Запад уличили в подготовке масштабной мобилизации украинок в ВСУ

Дефицит личного состава при этом остаётся в Незалежной острым. В руководстве Украины заявили, что для удержания текущего положения необходимо мобилизовать не менее 30 тысяч человек ежемесячно. Одновременно власти признают необходимость изменить методы работы территориальных центров комплектования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar