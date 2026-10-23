Корецкий: На Украине ужесточат ответственность за уклонение от военной службы
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Министерство обороны Украины намерено ужесточить ответственность за уклонение от военной службы. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Сергей Корецкий, комментируя изменения в системе бронирования граждан от мобилизации.
По его словам, правительство окончательно скорректировало правила предоставления отсрочек от призыва. Одновременно военное ведомство усиливает меры в отношении тех, кто уклоняется от прохождения службы.
«Министерство обороны усиливает ответственность за уклонение от службы. Правила должны быть одинаковы для всех», — написал Корецкий в своём Telegram-канале.
Ранее Life.ru сообщал о продаже детей ради получения отсрочки от мобилизации на Украине. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, жительница Закарпатья передала четверых детей постороннему мужчине. Тот оформил статус многодетного отца и смог выехать за границу.