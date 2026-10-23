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Опубликовано 23 октября, 19:47

Корецкий: На Украине ужесточат ответственность за уклонение от военной службы

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Министерство обороны Украины намерено ужесточить ответственность за уклонение от военной службы. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Сергей Корецкий, комментируя изменения в системе бронирования граждан от мобилизации.

По его словам, правительство окончательно скорректировало правила предоставления отсрочек от призыва. Одновременно военное ведомство усиливает меры в отношении тех, кто уклоняется от прохождения службы.

«Министерство обороны усиливает ответственность за уклонение от службы. Правила должны быть одинаковы для всех», — написал Корецкий в своём Telegram-канале.

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Матвей Константинов
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