Украинские мужчины покупают детей, чтобы не идти на фронт

На Украине выявили случай продажи четверых детей ради получения отсрочки от мобилизации. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, мать из Закарпатской области передала детей постороннему мужчине, который оформил статус многодетного отца и выехал за границу. Об этом омбудсмен рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Система дошла до того, что просто продают детей военнообязанным. Мы на этой неделе обнаружили четырех детей в Закарпатье из многодетной семьи», — заявил Лубинец.

По словам омбудсмена, мужчина не имел никакого отношения к семье, однако сумел оформить необходимые документы и покинуть страну. Сами дети остались на Украине в тяжёлых условиях. Подробности сделки и её стоимость не раскрываются.

Лубинец утверждает, что коррупционные схемы затронули практически все этапы мобилизации. Среди распространённых нарушений он назвал внесение недостоверных сведений в реестры военнообязанных, подделку заключений военно-врачебных комиссий и незаконное оформление статуса многодетного отца.

Омбудсмен подчеркнул, что подобные случаи свидетельствуют о системных проблемах. По его мнению, ситуацию усугубило отсутствие своевременной реакции властей на нарушения, о которых стало известно ещё в 2023 году.

На этом фоне Киев продолжает пересматривать правила предоставления отсрочек. В частности, 13 октября украинское правительство одобрило ужесточение порядка бронирования работников предприятий. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко предупредил, что такие изменения могут привести к росту числа уклонистов и случаев самовольного оставления воинских частей на 20%.

Ранее Life.ru сообщал об ужесточении правил бронирования от мобилизации на Украине. Согласно одобренным кабмином изменениям, максимальную долю сотрудников оборонных и энергетических предприятий, имеющих бронь, предложили сократить со 100 до 85%.