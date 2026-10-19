На Украине готовят новые жёсткие наказания для уклонистов и военных, покинувших части

На Украине намерены ужесточить ответственность за уклонение от мобилизации и самовольное оставление воинской части (СЗЧ). Обновлённый законопроект уже находится в Верховной раде, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

Инициатива обсуждается на фоне растущей потребности ВСУ в личном составе. Ранее Корецкий признал нехватку военнослужащих, объяснив её в том числе потерями, самовольным оставлением частей и необходимостью ротации бойцов, которые находятся на службе уже несколько лет.

При этом премьер обратил внимание на другую проблему: украинцев, имеющих отсрочку, бронь от мобилизации или скрывающихся от призыва, по его словам, сейчас значительно больше, чем действующих военнослужащих. Только за последние шесть–восемь месяцев число оформляемых отсрочек и бронирований ежемесячно увеличивалось на десятки тысяч.

На этом фоне кабинет министров также готовит пересмотр правил бронирования. Корецкий объяснил, что власти хотят пресечь злоупотребления, когда предприятия получают статус критически важных лишь ради освобождения сотрудников от призыва. Приоритет обещают сохранить за организациями, обеспечивающими обороноспособность и жизнедеятельность страны.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабах самовольного оставления частей ВСУ. Основанной на открытых данных, к концу мая 2026 года совокупное число таких военнослужащих и дезертиров могло превысить 300 тысяч человек. Официальная украинская статистика по соответствующим уголовным делам перестала публиковаться осенью 2025 года. В сентябре Life.ru сообщал о случаях дезертирства украинских военных во время подготовки в Польше. Доля покинувших обучение могла достигать десятков процентов. Ранее в Киеве также проходили протесты против ужесточения ответственности для военнослужащих. Участники выступали против ограничений на перевод в другие подразделения после СЗЧ и требовали усилить защиту прав солдат.