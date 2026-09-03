Несколько десятков процентов украинских военнослужащих могли дезертировать во время подготовки в Польше. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, случаи самовольного ухода фиксируются с начала учебных программ. Польша при этом остаётся одним из основных центров подготовки украинских военных в Европе.

Источник утверждает, что наиболее «толерантные» отчёты говорят о дезертирстве как минимум 10% военнослужащих. Однако реальный показатель, по его словам, может быть выше.

В качестве примера собеседник привёл группу из 50 человек: после завершения обучения на Украину вернулись только 35 военнослужащих.

«Остальные растворились в Польше, и никто не знает, где они теперь», — заявил источник.

По его словам, некоторые из ушедших собирались остаться в Польше, а другие — перебраться в Германию.

Собеседник агентства также рассказал, что часть военнослужащих заранее знала о намерениях своих сослуживцев дезертировать. По последним данным, в Польше подготовку прошли более 30 тысяч украинских военных при участии инструкторов из Польши, Германии, Дании, Норвегии и других стран НАТО.

Ранее пленный военнослужащий 116-й бригады ВСУ Франц Юрашик рассказал, что после задержания пятерых дезертиров избили, а затем отправили в штурмовой полк «Скала». По его словам, бойцов могли направлять в штурмовые подразделения независимо от возраста и состояния здоровья, а оружие им выдавали непосредственно перед выходом на позиции.