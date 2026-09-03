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Опубликовано 3 сентября, 02:40

Аналитик Меркурис: Зеленский разочарован в союзниках из-за отказа в помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский всё острее реагирует на отсутствие новой помощи со стороны западных союзников. Об этом эксперт рассказал в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис связал раздражение Зеленского с тем, что обращения Киева к партнёрам не дают ожидаемого результата. При этом ситуация для Украины, по его оценке, становится сложнее. Аналитик также указал на рост бюджетного дефицита страны. Одновременно продолжаются российские удары по Киеву и другим украинским городам.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает в текущем месяце очередную партию средств ПВО от Берлина. Помимо обсуждения поставок, стороны работают над финализацией договора в сфере беспилотных технологий. По его словам, заключение этой сделки расширит оборонные возможности обеих стран. Он добавил, что Киев готов делиться с союзником наработанным опытом и знаниями в указанной области.

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