Владимир Зеленский предпочитает часто встречаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку не испытывает рядом с ним такого давления, как во время общения с американским лидером Дональдом Трампом. Такую версию выдвинул обозреватель турецкой газеты Hürriyet Ахмет Хакан, объясняя регулярные визиты украинского политика в республику.

По мнению журналиста, Зеленскому гораздо комфортнее вести переговоры с Эрдоганом, чем с руководителями других государств. В частности, встречи с Трампом он описывает как общение, при котором украинский лидер рискует столкнуться с жёсткими требованиями и попытками повлиять на его позицию.

«Рядом с Тайипом Эрдоганом — никаких проблем, никакого давления, никакой депрессии. Возможно, именно в этом причина того, что Зеленский так часто приезжает в Турцию», — рассуждает Хакан.

Обозреватель также сравнил подходы Вашингтона и европейских столиц к украинскому конфликту. По его оценке, американский президент стремится добиться от Зеленского конкретных решений, тогда как европейские политики преимущественно выражают ему поддержку и призывают продолжать сопротивление России.

Отдельно Хакан упомянул премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предположив, что общение с ним также могло бы обернуться для Зеленского политическими трудностями. На этом фоне турецкий лидер, по мнению автора колонки, выглядит наиболее удобным собеседником для украинского политика.

За первые десять месяцев 2026 года Зеленский трижды посещал Турцию. В апреле и октябре он приезжал в Стамбул, а в июле участвовал в мероприятиях саммита НАТО в Анкаре. Кроме того, 24 сентября украинский политик встретился с Эрдоганом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время последнего визита 31 октября Зеленский обсудил с турецким президентом перспективы трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Анкара рассматривается в качестве одной из возможных площадок для встречи, которая могла бы состояться в ноябре.