Бывший президент США Джо Байден в новых мемуарах признался, что ожидал от Владимира Зеленского большей благодарности. По воспоминаниям политика, в личных разговорах украинский лидер мог быть капризным и упрямым. Выдержки из книги «Обещай мне, Америка» приводит The Wall Street Journal.

«В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не настолько благодарным, как я ожидал», — написал Байден.

При этом экс-глава Белого дома положительно оценил актёрское прошлое Зеленского. Байден счёл, что оно стало хорошей подготовкой к руководству страной во время боевых действий.

Мемуары поступят в продажу 17 ноября, следует из данных издателя Little, Brown and Company. В книге Байден рассказывает о четырёх годах президентства, внешнеполитических решениях и выходе из предвыборной гонки 2024 года.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена менять Конституцию ради закрепления нейтрального статуса и отказа от курса на вступление в НАТО. По его словам, это лишит страну «безопасности в долгосрочной перспективе».