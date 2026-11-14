Украина не намерена менять Конституцию ради закрепления нейтрального статуса и отказа от курса на вступление в НАТО. Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По мнению Зеленского, Украина фактически уже находится вне Североатлантического альянса, однако сохранение такого положения не решает вопрос долгосрочных гарантий безопасности страны. При этом он исключил возможность внесения в основной закон поправок, которые официально закрепили бы нейтралитет.

«Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А что тогда будет работать на нашу безопасность в долгосрочной перспективе?» — задался вопросом украинский лидер.

Ранее Life.ru сообщал, что депутат Верховной рады Анна Скороход предложила закрепить нейтральный статус Украины в Конституции, исключив из неё положение о стремлении страны вступить в НАТО. Соответствующая инициатива появилась 6 октября и предусматривала сохранение курса на членство в Евросоюзе. Согласно предложенным поправкам, Украина должна была гарантировать невступление в какие-либо военные союзы и отсутствие намерений совершать агрессию против других государств. Однако для официальной регистрации законопроекта о внесении изменений в Конституцию необходимо собрать подписи не менее 150 депутатов. На момент появления инициативы необходимой поддержки у документа не было.