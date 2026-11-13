Окончательное прекращение боевых действий на Украине невозможно без надёжных гарантий безопасности и взаимных обязательств по снижению напряжённости. Об этом заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер в социальной сети X.

«Для окончательного прекращения боевых действий необходимы надёжные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», — написал американский переговорщик.

По словам Кушнера, Вашингтон намерен обсуждать вопросы урегулирования украинского конфликта параллельно с будущей системой безопасности Европы. При этом окончательные договорённости должны учитывать интересы Киева.

Американский представитель уточнил, что за исключением гуманитарных мер никакие решения не будут окончательно согласованы до достижения всеобъемлющего соглашения. Россия и Украина также согласились привлечь европейских представителей к следующему раунду переговоров.

Кушнер отметил, что после серии встреч в Абу-Даби, Москве и Дублине удалось добиться прогресса в понимании позиций сторон. При этом между Москвой и Киевом сохраняются серьёзные разногласия. По его словам, график и формат дальнейших консультаций объявят в ближайшее время.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным в переговорах по Украине. После консультаций в Абу-Даби американский представитель сообщил о значительном продвижении в обсуждении гарантий безопасности для Киева, однако признал, что договориться о территориях сторонам будет труднее всего.