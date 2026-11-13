Вашингтон не намерен окончательно согласовывать новые договорённости о безопасности в Европе до достижения всеобъемлющего соглашения по Украине. Об этом сообщил американский переговорщик Джаред Кушнер по итогам консультаций с российской, украинской и европейской сторонами.

По его словам, США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать вопросы украинской и общеевропейской безопасности параллельно. При этом любые будущие договорённости о безопасности Европы должны учитывать интересы Киева.

«Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надёжные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», — написал Кушнер в соцсети X.

Американский переговорщик уточнил, что исключение из принципа общего соглашения будет сделано для гуманитарных мер. Остальные решения планируют окончательно утвердить только в рамках комплексного урегулирования. США и Зеленский также договорились поддерживать тесный контакт.

Кушнер сообщил и о согласии Москвы и Киева привлечь европейских представителей к следующему раунду переговоров. Таким образом, наряду с территориальными разногласиями стороны смогут обсуждать будущую систему безопасности на континенте.

Заявление прозвучало после встреч в Абу-Даби, Москве и Дублине. По мнению Кушнера, дипломатический процесс позволил добиться прогресса в понимании позиций сторон, хотя серьёзные разногласия между Россией и Украиной сохраняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что США предложили России подготовить проект соглашения о безопасности в Европе. По информации Axios, Вашингтон ждёт от Москвы не только её требований, но и предложений о взаимных шагах по снижению напряжённости. Среди возможных тем переговоров — расширение НАТО и присутствие альянса в Восточной Европе.