США работают над организацией крупнейшего обмена военнопленными между Россией и Украиной за всё время конфликта. Благодаря этой инициативе тысячи людей могут вернуться домой и воссоединиться со своими семьями. Об этом сообщил американский переговорщик Джаред Кушнер, передаёт Reuters.

По его словам, Вашингтон продолжает согласовывать условия предстоящего обмена. Окончательное число участников и сроки проведения процедуры пока не определены.

Кушнер также сообщил, что Москва и Киев договорились расширить состав участников следующего раунда мирных переговоров, пригласив представителей европейских государств. Это позволит обсудить не только территориальные разногласия, но и будущую систему безопасности в Европе.

Американский переговорщик отметил, что для долгосрочного урегулирования необходимы надёжные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные шаги по снижению напряжённости. При этом между Россией и Украиной по-прежнему сохраняются существенные разногласия.

Заявления прозвучали после серии дипломатических встреч. Сначала делегации России, США и Украины провели двухдневные переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Затем Кушнер и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф встретились с Владимиром Путиным в Москве, после чего отправились в Дублин на переговоры с Владимиром Зеленским.

Российская сторона ранее также сообщила о продвижении в подготовке обмена. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил принципиальную договорённость Москвы и Киева, напомнив, что с 2025 года стороны провели уже 35 подобных процедур.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Генштабе России назвали возможные сроки нового масштабного обмена пленными. Первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин допустил, что процедура может состояться в течение двух-трёх недель после согласования необходимых деталей.